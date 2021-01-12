12.01.2021 (19:18)

Связисты общевойсковой армии ЗВО прошли первый этап конкурса АрМИ-2021 «Уверенный приём» в Воронежской области

В ходе выполнения задач специалисты войск связи отработали элементы маршевой подготовки и отразили нападение условных диверсантов на колонну специальной техники.

Специалисты войск связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отразили атаку условных диверсантов в ходе подготовки к отборочному этапу международного конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием».

В ходе выполнения задач связисты отработали элементы маршевой подготовки и отразили нападение на колонну специальной техники. Также были проверены профессиональные навыки по развертываю и настройке полевого узла связи в условиях радиоэлектронного противодействия «противника».

Расчеты радиостанций установили рекордное время по развертыванию, маскировке и выходу на связь (14 минут) радиостанций коротких и ультракоротких волн Р-166, радиорелейных станций Р-419Л1, командно-штабных машин Р-149АКШ, современных машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».

Всего к учению привлекалось около 100 специалистов войск связи общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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