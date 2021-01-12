12.01.2021 (17:55)

В армейском корпусе Балтийского флота проходит вакцинация от коронавирусной инфекции

В армейском корпусе Балтийского флота на этой неделе более 2 тыс. военнослужащих получили первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививки уже сделали медикам, которые занимаются диагностикой и лечением больных COVID-19. Далее в приоритетном порядке вакцинируются военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав, а также дежурные подразделения. Перед введением препарата каждый военнослужащий проходит обязательный медицинский осмотр.

Вакцинация вторым компонентом начнется ровно через 21 день.

Транспортировка компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции в лечебные учреждения организована транспортом Минобороны России с соблюдением условий хранения с помощью термоконтейнеров и холодильных установок.

Вакцинация в армейском корпусе Балтийского флота проходит на базе военных госпиталей и медицинских рот.

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