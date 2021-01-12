12.01.2021 (17:55)
В армейском корпусе Балтийского флота проходит вакцинация от коронавирусной инфекции
В армейском корпусе Балтийского флота на этой неделе более 2 тыс. военнослужащих получили первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививки уже сделали медикам, которые занимаются диагностикой и лечением больных COVID-19. Далее в приоритетном порядке вакцинируются военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав, а также дежурные подразделения. Перед введением препарата каждый военнослужащий проходит обязательный медицинский осмотр.
Вакцинация вторым компонентом начнется ровно через 21 день.
Транспортировка компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции в лечебные учреждения организована транспортом Минобороны России с соблюдением условий хранения с помощью термоконтейнеров и холодильных установок.
Вакцинация в армейском корпусе Балтийского флота проходит на базе военных госпиталей и медицинских рот.