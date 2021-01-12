Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2021 (17:55)

В армейском корпусе Балтийского флота проходит вакцинация от коронавирусной инфекции

В армейском корпусе Балтийского флота на этой неделе более 2 тыс. военнослужащих получили первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Прививки уже сделали медикам, которые занимаются диагностикой и лечением больных COVID-19. Далее в приоритетном порядке вакцинируются военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав, а также дежурные подразделения. Перед введением препарата каждый военнослужащий проходит обязательный медицинский осмотр.

Вакцинация вторым компонентом начнется ровно через 21 день.

Транспортировка компонентов вакцины от новой коронавирусной инфекции в лечебные учреждения организована транспортом Минобороны России с соблюдением условий хранения с помощью термоконтейнеров и холодильных установок.

Вакцинация в армейском корпусе Балтийского флота проходит на базе военных госпиталей и медицинских рот.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 1,5 тыс. жителей Хакасии протестированы на COVID-19 в мобильном госпитале ЦВО
Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции
Водолазы Балтийского флота начали подготовку к конкурсу «Глубина» Армейских международных игр–2021
Более 130 новых объектов инфраструктуры воинских частей будет возведено в текущем году в ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false