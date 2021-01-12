12.01.2021 (15:45)

Волгоградские юнармейцы подняли со дна озера фрагмент истребителя времен Великой Отечественной войны

Юнармейский отряд «Курган» достал со дна озера Таловое в Волгоградской области двигатель самолета, потерпевшего крушение во время Великой Отечественной войны. «Сердце» машины модификации М105П весом пол тонны, по предварительным данным, может принадлежать истребителю Як-9.

Уникальная поисковая операция развернулась в Среднеахтубинском районе. Добравшись по льду до места нахождения важного артефакта, участники экспедиции прорубили прорубь, собрали лебедочный механизм и уже с его помощью подняли на поверхность ценный фрагмент.

«Предстоит провести тщательное исследование объекта и установить более точную информацию о нем. Возможно, по номеру двигателя получится узнать судьбу экипажа. И если выяснится, что он числится пропавшим без вести, то важно будет передать информацию родственникам, найти останки летчиков и перезахоронить с почестями. Как говорится, война не закончена, пока не вернулся последний ее боец», — рассказал начальник регионального штаба Юнармии Волгоградской области Денис Харитонов.

Поисковая работа на этом участке велась не один год. Чтобы установить местонахождение самолета юнармейцы изучали архивные документы и свидетельства очевидцев. Во многом помогли неравнодушные местные жители. По словам заместителя командира отряда «Курган» Даниила Кузьмина, по завершении всех реставрационных работ двигатель займет почетное место в музее отряда.

«У нашего поискового отряда в поселке Светлый Яр есть собственный музей, где мы бережно храним обнаруженные на месте боев артефакты. Благодаря таким находкам и возможности устанавливать судьбу бойцов Красной Армии мы открываем еще одну страницу истории Великой Отечественной войны. В случае с двигателем — страницу, которая много лет была скрыта под водой», — объяснил юнармеец.

Первый этап экспедиции завершен. Но юнармейский поисковый отряд «Курган» ставит новую цель — поднять со дна озера другие части самолета.

«Исследовательскую работу юнармейцев из отряда «Курган» высоко оценили на учении «Кавказ-2020», где ребята не только рассказали о проводимых экспедициях, но и презентовали выставку найденных реликвий. Среди них — стеклянные и алюминиевые фляжки, личные вещи солдат такие, как зеркальце, бритва, медальоны, ложки, каски, котелки, фрагменты газет. Юнармейцы не словом, а делом показывают, как важно беречь память о подвиге советского народа. Своим примером они мотивируют сверстников изучать семейные истории, искать правду о боевом пути своих Героев. Ведь нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась война», — отметил начальник Главного штаба Юнармии трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тыс. детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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