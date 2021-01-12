12.01.2021 (17:30)

Главком ВМФ поздравил со 102-летием военного гидрографа и ветерана Великой Отечественной войны

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил со 102-летием выдающегося военного гидрографа и ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Виктора Владимировича Старожицкого, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге.

Адмирал Николай Евменов в своем поздравлении подчеркнул огромные заслуги Виктора Владимировича Старожицкого перед Военно-Морским Флотом и гидрографической службой ВМФ, отметив активную жизненную позицию ветерана и фронтовика в деле передачи своего уникального опыта военным гидрографам и коллегам по Управлению навигации и океанографии Минобороны России.

Виктор Владимирович Старожицкий родился 12 января 1919 года в Саратове. В конце 1930 годов поступил в Высшее военно-морское училище (ВВМУ) имени М.В. Фрунзе на гидрографический факультет.

С началом Великой Отечественной войны, как и все курсанты 4 курса ВВМУ, был досрочно выпущен из училища с присвоением воинского звания «лейтенант» и направлен в формируемую морскую бригаду, где ему впоследствии было присвоено звание «старший лейтенант». В период 1941–1943 гг. старший лейтенант Виктор Старожицкий участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода (заместителя батареи) истребительного противотанкового дивизиона 45-мм пушек 85-й морской стрелковой бригады.

В конце 1943 года он был направлен на Балтийский флот и назначен командиром торпедного катера 2-го отряда строящихся кораблей, где ему присвоено воинское звание «капитан-лейтенант».

Напряженными и ответственными в службе капитан-лейтенанта Виктора Старожицкого были 1944–1945 года.

Получив назначение на должность старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота, он принимал участие в навигационно-гидрографическом обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции.

В первых числах января 1945 года Виктор Старожицкий был включен в специальную гидрографическую разведывательную группу, которая вместе с передовыми частями наступающих советских войск вплоть до конца апреля 1945 года прошла путь на побережье Балтийского флота от города Клайпеда до Щецина. В обязанности Виктора Старожицкого входили: сбор трофейных карт, корректура карт и лоций по местности, фотографирование объектов военно-морских баз и гаваней, составление и передача через ближайшие армейские пункты связи оперативной информации для Балтийского флота.

После окончания войны в 1945–1949 гг. капитан 3 ранга Виктор Старожицкий, являясь начальником гидрографической части района гидрографической службы военно-морской базы в Балтийске (Пиллау), активно выполнял многочисленные работы по изучению нового театра и ликвидации последствий войны на море.

После окончания курсов офицерского состава гидрографов ВМФ в 1950–1952 гг. Виктор Владимирович проходил службу в должности командира гидрографической партии маневренного гидрографического отряда в Таллине. В 1952 году Виктор Старожицкий поступил на гидрографический факультет Военно-морской академии кораблестроения и вооружения имени А.Н. Крылова.

В 1956 году после окончания академии капитан 2-го ранга Виктор Старожицкий направлен для прохождения дальнейшей службы в Управление гидрографии ВМФ в Ленинграде на должность старшего офицера.

Здесь его деятельность была тесно связана с работами Научно-исследовательского навигационно-гидрографического института, где он осуществлял контроль за разработкой новых технических средств гидрографии.

В 1961 году Виктор Старожицкий уволен в запас, но связь с флотом не прервал. Он занимался разработкой методов и технических средств гидрографических работ, в том числе в области создания и применения подводных исследовательских аппаратов.

За заслуги перед Родиной Виктор Старожицкий награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», имеет более 40 правительственных наград.

В настоящее время Виктор Владимирович ведет активную военно-историческую работу среди молодежи, воспитывает любовь к Родине и Военно-Морскому Флоту.

У Виктора Владимировича трое детей, а также несколько внуков и правнуков.



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