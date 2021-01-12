12.01.2021 (16:45)

Концерт, посвященный празднованию Старого Нового года, состоится на Соборной площади Главного храма ВС РФ

На территории Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации 14 января состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Старого Нового года.

Для гостей будут выступать сводный оркестр Воздушно-десантных войск и оркестр Военного университета Минобороны России. Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова представит специальную новогоднюю концертную программу.

Все желающие смогут увидеть выступления различных творческих коллективов, женской хоровой группы ансамбля П. Чайковского, инструментального дуэта, а также выступление концертной группы «Александров Парк».

В рамках зимнего фестиваля на прихрамовой территории продолжает работать крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха: тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше 3 тыс. квадратных метров. Новогодняя площадка была торжественно открыта 26 декабря 2020 года. Её уже посетили более 340 тыс. человек.

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