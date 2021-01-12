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12.01.2021 (16:15)

Армейская лыжница завоевала «золото» и «серебро» на «Тур де Ски»

В Тоблахе (Италия) завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски». Итогом соревнований для армейских спортсменов стали золотая, серебряная и бронзовая награды.

Лейтенант Юлия Ступак (Белорукова) первенствовала в гонке преследования классическим стилем. 10 км армейская спортсменка преодолела за 29 минут 24,7 секунды. Второй, отстав от Юлии на 0,7 секунды, финишировала шведка Эбба Андерссон. На третью ступень пьедестала почета поднялась американка Джессика Диггинс с отставанием 0,8 секунды.

В гонке с общего старта на 10 км классическим стилем Юлия Ступак стала второй, отстав от первенствовавшей шведки Линн Сван (30 минут 9,9 секунды) на 0,7 секунды. Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс, отставшая на 0,8 секунды.

Кроме того, армейская лыжница заняла второе место в общем зачете с результатом 3 часа 6 минут 10,6 секунды. Первое место у американки Джессики Диггинс (3 часа 4 минуты 45,8 секунды), третье — у шведки Эббы Андерссон (+2 минуты 0,8 секунды).

Армейский спортсмен Алексей Червоткин с результатом 41 минута 37,4 секунды стал в Италии третьим в масс-старте на 15 км классическим стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды, опередив итальянца Франческо Де Фабиани (отставание 1,8 секунды).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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