12.01.2021 (12:50)

Легкоатлеты ЦСКА завоевали восемь медалей на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся традиционный турнир «Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова». Армейцы завоевали на турнире восемь наград разного достоинства — две золотые, пять серебряных и одну бронзовую.

Прапорщик Кристина Макаренко (Сивкова), пропустившая летние соревнования, блестяще начала зимний сезон на «Рождественских стартах». Она показала в беге на 60 м результат 7,23 секунды. Олеся Солдатова (7,51 секунды) и Наталья Комбарова (7,52 секунды) заняли второе и третье места соответственно.

У мужчин на этой дистанции вторым стал старший лейтенант Ярослав Ткалич. С результатом 6,73 секунды он уступил Игорю Образцову (6,57 секунды) и обошел Александра Ефимова (6,73 секунды). Обладателя «серебра» и «бронзы» определил лишь фотофиниш.

Также Ярослав Ткалич показал второй результат — 33,80 секунды — на дистанции 300 м. Первенствовал Александр Ефимов, установивший рекорд «Рождественских стартов» — 33,38 секунды. Бронзовым призером стал Максим Федяев — 33,85 секунды.

У женщин на этой дистанции лучшее время продемонстрировала прапорщик Екатерина Реньжина, пробежавшая 300-метровку за 37,35 секунды. Алена Мамина записала на свой счет серебряную награду, показав время 38,37 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялась Екатерина Алтухова — 38,88 секунды.

Еще один представитель Центрального спортивного клуба Армии Артем Макаренко стал серебряным призером турнира в беге на 60 м с барьерами, показав время 7,73 секунды. Первенствовал с результатом 7,71 секунды Константин Шабанов. Третьим стал Филипп Шабанов — 7,87 секунды.

Кроме беговых дисциплин на «Рождественских стартах» был один технический вид — прыжок в высоту. Соревнование в данной дисциплине прошло в экспериментальном формате «Битвы полов». В Екатеринбурге соревновались мужчины и женщины, гандикап между ними составлял 34 см. Победу с результатом 2,3 м одержал Михаил Акименко. Второй, преодолев планку на высоте 1,92 м, стала капитан Мария Ласицкене. Третьим стал победитель чемпионата Европы в помещении и командного чемпионата Европы прапорщик Даниил Цыплаков — 2,25 м.

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