12.01.2021 (09:50)

Армейские саночники завоевали за новогодние праздники 11 медалей чемпионата Европы и этапов Кубка мира

В период со 2 по 10 января успели пройти два этапа Кубка мира и чемпионат Европы по санному спорту. Результатом соревнований для армейских саночников стали 11 наград разного достоинства — шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовых, в том числе в составе команды.

В период со 2 по 3 января в Кенигзее (Германия) прошел V этап Кубка мира по санному спорту, принесший армейским спортсменам «серебро» и две «бронзы».

Обладателем серебряной и бронзовой наград первого старта этого года стал Роман Репилов.

Так, 2 января, Роман Репилов показал по сумме двух попыток второй результат — 1 минута 38,503 секунды — в мужских одноместных санях, уступив лишь немцу Феликсу Лоху (1 минута 38,218 секунды). Замкнул тройку призеров еще один представитель Германии Йоханнес Людвиг, отставший от соотечественника на 0,701 секунды.

В воскресенье, 3 января, сборная России, в составе которой выступили Роман Репилов и Виктория Демченко, а также экипаж Всеволода Кашкина и Константина Коршунова, завоевала «бронзу» в командных соревнованиях. Победу одержала сборная Австрии, на втором месте спортсмены из Германии.

С 9 по 10 января в Сигулде (Латвия) прошли чемпионат Европы и еще один этап Кубка мира, которые были совмещены.

Армейская спортсменка Татьяна Иванова завоевала «золото» в женских одиночных санях. По итогам двух попыток представительница ЦСКА показала результат 1 минута 23,594 секунды. Второй результат у немки Натали Гайзенбергер (отставание 0,052 секунды). Третье место заняла Виктория Демченко, отставшая от одноклубницы на 0,161 секунды.

Кроме того, Татьяна Иванова, выступая с Семеном Павличенко и экипажем Всеволода Кашкина и Константина Коршунова в составе российской команды, одержала победу в командной эстафете. Российские саночники показали результат 2 минуты 12,833 секунды. Второе место заняли спортсмены из Латвии, отставшие на 0,167 секунды. Замкнули тройку лидеров представители Германии — 2 минуты 13,022 секунды.

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