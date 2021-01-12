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12.01.2021 (16:00)

Более 1,5 тыс. жителей Хакасии протестированы на COVID-19 в мобильном госпитале ЦВО

Более 1,5 тыс. жителей Республики Хакасия были протестированы на наличие коронавирусной инфекции в ПЦР-лаборатории мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого на базе реабилитационного центра имени А.И. Лебедя в городе Черногорске.

Анализ отобранных проб проводится на базе современной мобильной лаборатории, на оснащении которой стоят аппараты для диагностирования COVID-19, проведения общего клинического и биохимического исследования крови.

Мобильный госпиталь располагает необходимым запасом лекарственных препаратов, необходимых для качественного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В госпиталь, который был развернут в середине ноября 2020 года, доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19. На территории лечебного учреждения прием пациентов ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, им оказывается все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Медицина
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