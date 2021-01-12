12.01.2021 (17:45)

Дежурные силы ПВО Северного флота провели тренировку по противовоздушной обороне в Арктике

Сегодня дежурные силы зенитного ракетного полка из состава дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированного на архипелаге Новая Земля, провели тренировку по противовоздушной обороне в Арктике.

В ходе выполнения учебной задачи боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 отработали комплекс мероприятий по разведке, идентификации и сопровождению целей условного противника в воздушном пространстве над Северным морским путем.

Роль условного противника выполняли самолеты МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота, действуя в различном диапазоне высот.

Подобные тренировки дежурных сил противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства в арктической зоне.

Справочно:

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всём диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по противовоздушной обороне в Кольском Заполярье.

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