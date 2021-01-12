12.01.2021 (14:45)

Историю легендарной песни «Священная война» можно узнать в музейном комплексе «Дорога памяти»

В музее «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» хранится подлинная дирижерская палочка Александра Васильевича Александрова и копия первой партитуры песни «Священная война» с авторскими правками.

Когда началась Великая Отечественная война, уже через два дня в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи поэта Василия Лебедева-Кумача «Священная война». В этот же день их по радио прочел известный актёр Малого театра Александр Остужев. Композитор Александр Александров сразу же написал к ним музыку. Печатать слова и ноты не было времени. Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали в тетради.

На Белорусском вокзале Москвы 26 июня эта песня исполнялась 6 раз подряд, когда первые эшелоны с войсками отправлялись на фронт. Услышав один раз, люди ее запоминали. Начали передавать из уст в уста, напевали мотив, переписывали слова.

Широким массам песня стала известна лишь после 15 октября, когда угроза потерять Москву была очень отчетливой. Широкая мелодичность и грозная поступь марша вдохновляла и поднимала боевой и моральный дух бойцов Красной Армии, особенно в суровых оборонительных боях. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков, обычно скупой на похвалу, назвал песню «бессмертной».

Есть версия, что песню не сразу одобрили в руководстве страны. Она показалась слишком трагичной и не духоподъемной. Но время и народная любовь расставили все по местам. Так песня стала символом войны.

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