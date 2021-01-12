12.01.2021 (15:15)

Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба ВС РФ отметила 20 лет со дня образования

Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отметила 20-летие со дня создания. С памятной датой коллектив поздравил руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Кафедра вносит неоценимый вклад в дело подготовки командных кадров оперативно-стратегического звена и является одной из ведущих в академии», — подчеркнул Владимир Зарудницкий.

Сотрудники кафедры внедряют в учебный процесс новейшие достижения в сфере защиты информации, обмениваются опытом на конференциях и круглых столах, разрабатывают учебники, готовят соответствующие рекомендации органам военного управления. Преподаватели ежегодно задействованы по специальным вопросам в крупнейших учениях: «Запад-2017», «Восток-2018», «Центр-2019» и «Кавказ-2020».

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