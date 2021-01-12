12.01.2021 (15:30)

Десять всеармейских конкурсов в рамках АрМИ-2021 состоятся на территории ЦВО

В 2021 году на территории Центрального военного округа (ЦВО) состоится десять конкурсов всеармейского этапа Армейских международных игр. География конкурсных испытаний охватит регионы Урала, Сибири и Поволжья.

На полигоне Андреевское озеро в Тюмени пройдут соревнования инженерно-саперных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Как и в прошлом году, всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет в Новосибирске, «Мастера артиллерийского огня» и «Мастер-оружейник» – в Саратове. Единственный зимний конкурс в рамках АрМИ – «Саянский марш» – пройдет на территории учебного центра «Ергаки» в Красноярском крае. Впервые конкурсы «Мастера автобронетанковой техники» и «Уверенный прием» пройдут в Челябинске и Ульяновске на базе центров подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и войск связи.

Главные и самые зрелищные конкурсы – «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» – пройдут на территории межвидового полигона в Челябинской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице