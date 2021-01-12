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12.01.2021 (14:30)

Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции

В соответствии с утвержденным графиком на Северном флоте вакцинированы от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. 3,8 тыс. из них уже привиты обеими компонентами вакцины.

В первую очередь инъекции получили командование органов военного управления Северного флота, экипажи атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения, военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство и проходящие службу в управлении и соединениях армейского корпуса Северного флота.

600 доз вакцины доставлены для вакцинации военнослужащих и гражданских специалистов Новоземельского гарнизона, и 560 доз — для Мирнинского гарнизона Архангельской области.

В настоящее время на Северном флоте проводится плановая работа по вакцинации вторым компонентом препарата оставшейся части военнослужащих и гражданских специалистов, которая полностью будет завершена в начале февраля.

Первая партия противовирусной вакцины была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Вторую крупную партию препарата Северный флот получил в конце декабря.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
COVID-19 , Северный флот , Медицина
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