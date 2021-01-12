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12.01.2021 (14:15)

Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» Черноморского флота впервые провёл учение по постановке минных заграждений

Экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) проекта 22160 «Павел Державин» Черноморского флота впервые провёл учение по постановке минных заграждений в морском полигоне.

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж корабля осуществил постановку учебных морских мин в акватории Чёрного моря на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи побережья Краснодарского края.

Экипаж ПК «Павел Державин» выполнил установленные нормативы по условному минированию фарватера, после чего экипаж морского тральщика «Железняков» отработал действия по проделыванию проходов в минных заграждениях с выполнением траления различными способами.

ПК «Павел Державин» вошёл в состав Черноморского флота в конце ноября 2020 года после завершения государственных испытаний.

Справочно:

На кораблях проекта 22160 впервые в ВМФ России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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