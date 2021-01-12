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12.01.2021 (14:00)

Водолазы Балтийского флота начали подготовку к конкурсу «Глубина» Армейских международных игр–2021

Сборная команда водолазов Балтийского флота приступила к подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Глубина» Армейских международных игр–2021.

Тренировки военнослужащих проходят на базе аварийно-спасательного отряда Балтийской военно-морской базы. В них принимают участие более 30 водолазных специалистов из корабельных соединений и частей флота.

В рамках подготовки к конкурсу водолазы соревнуются в умении осуществлять поиск и обследование подводных объектов, проводить сварку и резку металла, а также сборку различных конструкций под водой. Все упражнения выполняются на время.

Для обеспечения тренировок применяется современное оборудование, поступившее на вооружение сил поискового спасательного обеспечения Балтийского флота за последние годы, в том числе водолазные катера с современными барокамерами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ , Глубина
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