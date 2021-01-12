12.01.2021 (14:00)
Водолазы Балтийского флота начали подготовку к конкурсу «Глубина» Армейских международных игр–2021
Сборная команда водолазов Балтийского флота приступила к подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Глубина» Армейских международных игр–2021.
Тренировки военнослужащих проходят на базе аварийно-спасательного отряда Балтийской военно-морской базы. В них принимают участие более 30 водолазных специалистов из корабельных соединений и частей флота.
В рамках подготовки к конкурсу водолазы соревнуются в умении осуществлять поиск и обследование подводных объектов, проводить сварку и резку металла, а также сборку различных конструкций под водой. Все упражнения выполняются на время.
Для обеспечения тренировок применяется современное оборудование, поступившее на вооружение сил поискового спасательного обеспечения Балтийского флота за последние годы, в том числе водолазные катера с современными барокамерами.