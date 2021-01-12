12.01.2021 (12:35)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Начиная работу, Министр обороны поздравил всех с прошедшими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым.

«Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни находился на боевом посту, нёс службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в красных зонах госпиталей, обеспечивал порядок в воинских частях», — сказал глава военного ведомства.

Далее Сергей Шойгу напомнил, что в декабре на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны были подведены итоги деятельности Вооружённых Сил за 2020 год.

Как отметил Министр обороны, Верховный Главнокомандующий ВС РФ высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи на предстоящий период.

«Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокий уровень готовности ядерной триады и развивать её составляющие», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также добавил, что важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объёме выполнять задания государственного оборонного заказа.

Кроме того, следует развивать военную науку и внедрять новые способы применения войск. При этом нужно исходить из прогнозов характера вооружённых конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах.

В боевой учёбе, по заявлению Министра обороны, предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

Помимо этого, будет продолжена работа над совершенствованием системы социальной защиты военнослужащих — в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения.

«Таким образом, перед нами стоят серьёзные задачи. И насколько успешно будет их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для Вооружённых Сил сферах. На это, а также на важность непрерывного движения вперёд Верховный Главнокомандующий обратил особое внимание», — напомнил глава военного ведомства.

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