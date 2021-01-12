12.01.2021 (13:30)

В ЦВО до конца года будут созданы 10 региональных филиалов парка «Патриот»

10 региональных филиалов Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» будут созданы в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году. Об этом сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

«До конца 2021 года на территории 10 субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Центрального военного округа, будут открыты филиалы парка «Патриот». Экспозиции парков будут представлены историческими и современными образцами вооружения. Помимо выставок образцов военной техники, парки будут оборудованы спортивными площадками и информационными стендами. Техническое оснащение парков «Патриот» позволит проводить на их базе занятия по первоначальной военной подготовке с допризывной молодежью, а также организовывать культурно-массовые и просветительские мероприятия военно-патриотической направленности», — сказал генерал-майор Рустам Миннекаев.

Добавим, что на территории ЦВО филиалы парка «Патриот» уже открыты в Свердловской, Саратовской, Тюменской, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской, Ульяновской областях, в столицах Республик Хакасия, Тува, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также в Алтайском крае.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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