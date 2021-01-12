12.01.2021 (13:15)
Более 130 новых объектов инфраструктуры воинских частей будет возведено в текущем году в ЗВО
Более 130 объектов инфраструктуры будет возведено в соединениях и воинских частях Западного военного округа в текущем году.
«В этом году будет введено в эксплуатацию 138 объектов инфраструктуры, среди которых 70 – жилые дома для военнослужащих по контракту. Строительные работы начаты, проходят в графике», - отметил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Жилые дома будут возведены в регионах дислокации гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии в Ельне (Смоленская обл.), Клинцах (Брянская обл.) и Валуйках (Белгородская обл.). Также среди возводимых объектов – здания штабов, столовые, парки боевой техники, учебные корпуса, инженерные сооружения.
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