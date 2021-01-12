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12.01.2021 (13:00)

В 2021 году подразделения РЭБ ЦВО получат 10 комплектов системы прикрытия объектов от высокоточного оружия «Поле-21»

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) получат на вооружение 10 комплектов системы прикрытия объектов от высокоточного оружия «Поле-21». Специальная техника пополнит парки вооружения подразделений РЭБ в регионах Сибири и Урала.

Модули радиопомех системы «Поле-21» предназначены для прикрытия объектов армейской инфраструктуры от высокоточного оружия: крылатых ракет, управляемых бомб, а также от беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Система «Поле-21» позволяет подавлять аппаратуру, использующую привязку к спутниковым навигационным системам.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи
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