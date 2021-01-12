12.01.2021 (12:45)

В ЦВО приняты дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами на Урале и в Сибири

В Центральном военном округе приняты дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами, установившимися в ряде регионов Урала и Сибири.

Полигоны, войсковые стрельбища, парки воинских частей оборудованы пунктами обогрева личного состава с целью исключения случаев обморожения. Военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке получают дополнительное питание в виде бутербродов, карамели и горячего чая. Для поддержания иммунитета в рацион военнослужащих включены витаминные соки, салаты, сало, а также богатые фитонцидами лук и чеснок.

По прогнозам военных метеорологов, сильные морозы сохранятся до конца недели. В ряде районов Кемеровской, Новосибирской и Иркутской, Свердловской и Челябинской областей температура воздуха в ночные часы опустилась ниже минус 30 градусов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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