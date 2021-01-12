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12.01.2021 (12:30)

Первая лётная смена нового календарного года прошла в дальневосточном соединении дальней авиации

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах — турбовинтовых Ту-95МС и сверхзвуковых Ту-22М3, — выполнена первая лётная смена в новом 2021 году.

Во время выполнения полётов осуществилась подготовка молодого лётного состава, а также поддержание натренированности обученных экипажей. Мероприятия проходили как в дневное, так и в ночное время, в сложных метеорологических условиях. Немаловажной особенностью стала крайне низкая температура окружающей среды и высокая влажность воздуха. Температура на лётном поле колебалась от -30 до -35 градусов по Цельсию.

Дальневосточное соединение в 2020 году выполнило более 200 лётных смен с общим налётом около 6 тыс. часов, в том числе свыше 2 тыс. часов налета проведено в сложных метеорологических условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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