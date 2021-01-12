12.01.2021 (12:15)

Почти 17 тыс. военнослужащих ЗВО сделали прививки от коронавирусной инфекции

Более 16800 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа сделали прививки от новой коронавирусной инфекции с декабря прошлого года.

В первую очередь прививку поставили военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей. Также в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп.

Вакцинация проходит в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.

В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат «Гам-Ковид-Вак».

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