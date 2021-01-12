12.01.2021 (11:45)

Воспитанники подмосковного детского приюта поблагодарили Академию Генштаба за новогодние подарки

Воспитанники и сотрудники Детского социально-реабилитационного центра святого благоверного великого князя Димитрия Донского выразили благодарность руководству и профсоюзной организации Военной академии Генерального штаба за содействие в проведении новогодних и рождественских праздников.

В канун Старого Нового года профсоюзные активисты вуза направили детям билеты на праздничное представление в Цирке на Цветном бульваре. По словам сотрудников центра, воспитанники окунулись в атмосферу добра и новогоднего настроения, порадовались сладким подаркам.

Первичная профсоюзная организация академии шефствует над подмосковным приютом Димитрия Донского с апреля 2017 года.

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