12.01.2021 (11:30)

В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ приступили к первому этапу вакцинации личного состава

Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») поступила в отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, дислоцированное в Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Партия из 500 доз была доставлена в соединение из Москвы самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.

В числе первых были провакцинированы личный состав медицинских подразделений, командование соединения, офицеры управления, военнослужащие подразделений первоочередного применения и разведывательных подразделений.

Прививка первым компонентом вакцины будет проведена до 15 января. По истечении 21 дня личному составу будет введена ее второй компонент.

В ближайшее время партии «Спутник-V» поступят во все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Вакцинация личного состава ВДВ проводится в плановом порядке.

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