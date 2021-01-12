12.01.2021 (11:30)
В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ приступили к первому этапу вакцинации личного состава
Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») поступила в отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, дислоцированное в Улан-Удэ (Республика Бурятия).
Партия из 500 доз была доставлена в соединение из Москвы самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.
В числе первых были провакцинированы личный состав медицинских подразделений, командование соединения, офицеры управления, военнослужащие подразделений первоочередного применения и разведывательных подразделений.
Прививка первым компонентом вакцины будет проведена до 15 января. По истечении 21 дня личному составу будет введена ее второй компонент.
В ближайшее время партии «Спутник-V» поступят во все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск.
Вакцинация личного состава ВДВ проводится в плановом порядке.