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12.01.2021 (11:15)

Танкистам ЮВО в Ставропольском крае в условия упражнений боевой стрельбы добавили новые цели

В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский для танкистов Южного военного округа (ЮВО) организованы мероприятия огневой подготовки по уникальной методике. Новшеством для танкистов стало появление движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют образцам современных легкобронированных автомобилей.

Экипажи танков Т-72Б3М на этапе боевых стрельб выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

При выполнении учебных задач экипаж не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

К тактическим маневрам с боевой стрельбой привлечено более 100 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц техники танкового подразделения ЮВО, дислоцированного в Ставропольском крае.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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