12.01.2021 (10:45)

Около 4 тыс. военнослужащих 58-й армии ЮВО приступили к полевым занятиям на Северном Кавказе

Около 4 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к полевым занятиям на общевойсковых полигонах Тарское в Северной Осетии, Дальний в Дагестане и Гвардеец в Чечне.

Учебный процесс организован по модульной системе, которая включает изучение теории в учебных классах, совершенствование практических навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку учебно-боевых задач непосредственно на полигоне. При этом смена мест проведения занятий между подразделениями происходит еженедельно.

Занятия проходят под контролем специальной комиссии штаба 58-й общевойсковой армии ЮВО, которая оценивает тактические группы соединений на протяжении всего обучения. Комиссия проводит входной, промежуточный и итоговый контроль.

В полевых занятиях задействовано более 350 единиц военной техники, в том числе танки Т-90, минометы «Сани», самоходные 152-мм гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», боевые машины пехоты БМП-3.

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