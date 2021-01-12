12.01.2021 (11:00)
В Северной Осетии с разведчиками ЮВО проведены первые в новом году тренировки на горном полигоне
Разведчики Южного военного округа (ЮВО) приступили к горной подготовке на полигоне Дарьял (Северная Осетия).
В ходе первых в этом году занятий военнослужащие отработали действия при пересечении горной местности, отразили нападение из засады, преодолели скальные участки местности и провели инженерно-саперную подготовку.
Личный состав выполняет задачи как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
Каждый разведчик усовершенствует навыки спуска и подъема по скалам со страховкой, преодоления воздушной и водной переправы.
На горном полигоне военнослужащие учатся преодолевать горные участки местности различными способами с полной выкладкой, с использованием навигационного оборудования, карт и компаса. Также они совершенствуют навыки применения альпинистской системы, жумаров, карабинов и веревок с целью преодоления скалистых участков местности различной крутизны и сложности.
В учебных мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих ЮВО.