12.01.2021 (10:30)

Морпехи Каспийской флотилии приступили к морской десантной подготовке на учебном комплексе «Скорпион»

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к отработке практических навыков по морской десантной подготовке (МДП) на учебном комплексе «Скорпион».

Морпехи преодолевают водные пространства на плавающей технике своим ходом, изучают устройства десантно-высадочных средств, а также выполняют погрузку, выгрузку личного состава и боевых машин на десантные корабли и катера.

В ходе МДП механики-водители полка морской пехоты КФл совершенствуют навыки вождения боевой техники на суше и на плаву. До начала практических занятий военнослужащие прошли теоретическую подготовку, отработали действия на тренажерах, а также получили необходимую практику вождения техники в различных условиях.

Экипажи новейших бронетранспортеров БТР-82А во время преодоления морских участков отработали нормативы по борьбе за живучесть техники на плаву, в случае пожара, при поступлении воды внутрь машины или потери хода и управления.

В ближайшее время морским пехотинцам предстоит отработать погрузку, размещение бронетехники внутри твиндеков десантных кораблей КФл, а также высадку способом «наплав» на необорудованное морское побережье.

Всего в практических занятиях по МДП принимают участие более 300 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, задействовано порядка 50 единиц бронетранспортёров БТР-82А.

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