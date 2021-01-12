12.01.2021 (10:15)

Более 10 экипажей кораблей Каспийской флотилии отразили массированный авиационный удар условного противника

На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению авиационных ударов условного противника.

В мероприятии были задействованы расчёты более 10 надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен массовый подлёт авиации условного противника. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке.

Воздушные цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и «Пальма», а также артиллерийских установок АК-630 и АК 630-М2 «Дуэт».

Кроме того, дежурная смена центра управления Каспийской флотилии отработала способы отражения ударов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

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