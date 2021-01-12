12.01.2021 (08:04)

Ивановские десантники уничтожили базовый лагерь противника в ходе проведения учений с боевой стрельбой в Ярославской области

На полигоне «Песочное» в Ярославской области завершилось ротное тактическое учение с боевой стрельбой воздушно-десантного подразделения Ивановского соединения ВДВ.

По легенде учений на территории Костромской области в ходе проведённой разведки обнаружен пункт управления и база условного противника. Командованием принимается решение об уничтожении сил противника. После проведения десантирования личный состав и техника прибыла в заданный район, где после проведения доразведки приступила к ликвидации базового лагеря неприятеля.

В ходе учения командиры подразделений отработали вопросы управления боем подчиненными подразделениями с ведением огня из вооружения БМД-2 осколочно – фугасными снарядами из 30 мм автоматической пушки и 7,62 пулеметов ПКТ, при поддержке батареи орудий 2С9 «Нона». Личный состав поражал мишени на различных дальностях из гранатометов РПГ-7Д и стрелкового оружия, - автоматов АК-74М и пулеметов «Печенег».

Уверенными действиями личного состава лагерь был уничтожен. После проведения практических действий руководством учений был проведен анализ действий командиров и личного состава при выполнении учебно-боевых задач.

В ротном тактическом учении подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ было задействовано более 500 военнослужащих и до 40 единиц вооружения и военной техники.



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