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12.01.2021 (05:57)

Более 1,5 тысяч военнослужащих Амурского объединения ВВО вышли на полигоны после новогодних праздников

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, возобновилась боевая подготовка после окончания новогодних праздников. На полигоны выведено более 1,5 тысяч военнослужащих и 300 единиц боевой и специально техники.

Практические занятия начались по огневой, тактической, инженерной и другим предметам боевой подготовки. Одной из основных задач является обучение прибывшего молодого пополнения призванного осенью 2020 года, а также дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих - офицеров, сержантов и солдат. Занятия проводятся днем и ночью, независимо от погодных условий.

На полигонах  для обеспечения непрерывности процесса обучения,  развернуто более 50 оборудованных пунктов обогрева военнослужащих. Установлено около 30 мест приготовления и выдачи горячей пищи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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