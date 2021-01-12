12.01.2021 (05:55)
Минометчики ВВО в Бурятии применят боевой опыт современных вооруженных конфликтов в ходе проведения стрельб
На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) проведут боевые стрельбы с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.
В горно-лесистой местности расчеты поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления живой силы условного противника.
Военнослужащие применят тактику «кочующих» минометов, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.
Поиск целей противника будет вестись с помощью современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.
Новости по теме:
Метки: