12.01.2021 (05:55)

Минометчики ВВО в Бурятии применят боевой опыт современных вооруженных конфликтов в ходе проведения стрельб

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) проведут боевые стрельбы с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

В горно-лесистой местности расчеты поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления живой силы условного противника.

Военнослужащие применят тактику «кочующих» минометов, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.

Поиск целей противника будет вестись с помощью современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

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