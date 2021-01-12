12.01.2021 (05:35)

Гранатометчики ВВО в Забайкалье начали учебные стрельбы

На полигоне «Борзя-новая» в Забайкальском крае с гранатометчиками мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в регионе, проводятся боевые стрельбы по уничтожению живой силы и легкой бронированной техники условного противника.

На теоретических занятиях военнослужащие изучат классификацию целей, научатся определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания.

В ходе проведения практических боевых стрельб гранатометные расчеты ведут имитационный огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям.

При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие должны поразить около 50 мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.

Разведку целей и их контроль поражения выполняют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимают участие около 100 военнослужащих ВВО.

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