12.01.2021 (05:30)

Полеты на сверхзвуковых скоростях совершили пилоты армии ВВС и ПВО ВВО в Хабаровском крае

Летный состав истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, совершил полеты на максимальных скоростях в ходе учебно-тренировочных полётов.

Пилоты современных истребителей поколения 4++ Су-35 и многоцелевых истребителей поколения 4+ Су-30см применили устройства для изменения вектора тяги авиационных двигателей при выполнении лётно-тактических заданий с изменением скорости полета.

Также, в полете летчики провели воздушный бой и перехватили высокоскоростные цели, летящие во всем диапазоне высот.

Справочно: силовая установка - энергетический комплекс, предназначенный для получения механической энергии, состоящий из двигательной установки и вспомогательного оснащения к ней. Она позволяет выполнять «кобру Пугачёва» и другие виды сложнейших манёвров.

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