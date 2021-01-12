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12.01.2021 (04:52)

Связисты Амурского объединения ВВО поступили к освоению техники связи нового поколения

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, приступили к освоению цифровой автоматизированной радиорелейной станции нового поколения Р-419Л1М. Это оборудование поступило на вооружение соединения менее одного месяца назад.

Новая станция уже проверена в ходе радиотренировки. Она показала себя в сложных зимних условиях с положительной стороны. Перед освоением новой техники экипаж прошел теоретическое переобучение.

Новая станция смонтированная на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-5350». По сравнению с радиорелейными средствами связи прошлых поколений, цифровая автоматизированная радиорелейная станция обладает рядом характеристик, заметно повышающих мобильность узлов связи, а также надежность линий связи.

Кроме улучшения технических и эксплуатационных характеристик, в радиорелейных станциях значительно улучшен комфорт работы экипажей.

Поступившие на вооружение цифровые автоматизированные средства связи разработаны для работы в сложных климатических условиях и обладают высокой устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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