12.01.2021 (04:44)

Строительство объектов социальной инфраструктуры развернуто в военном городке общевойсковой армии ВВО в Приморье

В военном городке общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в п. Сергеевка Приморского края, развернуто масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят детский сад на 120 мест. На данном этапе строительства уже полностью готова фундаментная плита нового детского учреждения.

Также ведется строительство столовой на 750 мест, которая обеспечит горячим питанием порядка 4500 человек в сутки при организации двухсменного режима организации приема пищи, и двух казарм на 400 человек каждая.

Кроме того, 2021 году на территории военного городка будет сдано в эксплуатацию четырехэтажное общежитие секционного типа на 400 военнослужащих.

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