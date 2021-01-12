12.01.2021 (04:41)

Военные строители приступили к возведению административно-поликлинического корпуса военного госпиталя ВВО на Сахалине

В Южно-Сахалинске специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к возведению четырехэтажного административно-поликлинического корпуса военного госпиталя ВВО.

Общая площадь здания составит около 8 тыс. квадратных метров. На четвёртом этаже будет находиться административная часть и лабораторное отделение военного госпиталя, а на остальных этажах разместятся терапевтическое, хирургическое и госпитальное отделения, поликлиника, аптека, буфет для персонала и посетителей, а также клуб с библиотекой.

Поликлиника военного госпиталя будет оснащена самой современной медицинской техникой: компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, ультразвуковыми диагностическими аппаратами и другим новейшим оборудованием.

Строительство административно-поликлинического корпуса военного госпиталя ведется с учётом условий сейсмичности островного региона, здания возводятся монолитные по новейшей технологии с использованием материалов, которые обеспечат их многолетнюю эксплуатацию, а также безопасность персонала и пациентов.

На данном этапе представители военно-строительного комплекса уже завершили возведение цокольного этажа корпуса и приступили к армированию первого этажа, прокладке водопровода и других коммуникаций.

После завершения строительства в стационаре одновременно смогут проходить лечение до 150 военнослужащих, членов их семей, а также другие категории граждан имеющих право на медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны России.

В данный момент на объекте трудится более 300 строителей и около 40 единиц специальной строительной техники.

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