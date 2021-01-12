12.01.2021 (04:20)

На Тихоокеанском флоте экипажи кораблей сдают курсовые задачи

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота экипажи надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил приступили к проведению корабельных учений в пунктах базирования по специальной курсовой задаче К-1.

В этот период командиры кораблей и экипажи совершенствуют свои навыки по самостоятельному выполнению кораблем боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, отрабатывают нормативы по борьбе за живучесть корабля и готовятся к выходу в море.

Флагманскими специалистами в соединениях проверяется и оценивается боевая и повседневная организации боевых частей и служб. Проводятся учения по приготовлению корабля к походу и взаимодействию с постами рейдовых служб.

По завершении отработки элементов и сдачи курсовой задачи К-1 экипажи планируют выйти в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной обстановке.

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