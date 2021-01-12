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12.01.2021 (04:14)

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» ТОФ решают задачи полевого выхода

В рамках полевого выхода подразделения в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин.

При совершении марша, ракетчики отработали все виды обеспечения от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, преодолевали условно зараженные участки местности с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты. Безопасность прохождения колонны на марше обеспечивали экипажи военной автоинспекции ВВО, дислоцированные на территории Камчатского края.

В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции.

К отработке задач полевого выхода привлечено более 200 военнослужащих и 50 единиц автомобильной и специальной техники соединения.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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