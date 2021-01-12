12.01.2021 (05:00)

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

В ходе мероприятий боевой подготовки миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов, и отрабатывают действия при отражении нападения на наблюдательные посты.

Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для достижения этих целей контуры «Блокпоста» оборудованы габионами насыпного типа ГНТ-2 и ГНТ-3. Данная конструкция обеспечивает полную защиту российского миротворческого контингента данного блокпоста от стрелкового оружия и осколков.

Также инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

Все модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.



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