12.01.2021 (07:30)

Военнослужащие ЗВО в Московской и Нижегородской области провели дезинфекцию свыше 1,5 тыс. кв. м. мест проведения вакцинации от короновирусной инфекции

В Московской и Нижегородской областях специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию свыше 1,5 тыс. квадратных метров мест проведения вакцинации от короновирусной инфекции после новогодних праздников.

Специальной обработке подверглись контрольно-пропускные пункты медицинских учреждений армии, коридоров, кабинетов для первичного осмотра военнослужащих, непосредственно кабинетов где проводится сама вакцинация, а также прилегающей территории.

Перед началом обработки с личным составом подразделения был пройден инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с использовали свыше 1,5 тонны специальных растворов и рецептур.

Всего к мероприятиям по дезинфекции было привлечено порядка 150 военнослужащих и задействовано порядка 12 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

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