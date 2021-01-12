12.01.2021 (07:00)

Инженерные подразделения ЗВО в Московской и Ярославской областях масштабными учениями отметят свой профессиональный праздник

На полигонах Московской и Ярославской областях состоятся масштабные учения с подразделениями инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа в преддверии профессионального праздника.

В ходе учения военнослужащие с помощью собак минно-розыскной службы, а также с применение индукционного миноискателя ИМП-2 проверят и очистят порядка 7 км. дороги для движения автомобильной и гусеничной техники. Также с применение новейших машин ТММ-3М военнослужащие наведут мост длинной порядка 100 метров через овраг на пути следования колонны.

С помощью инженерной машины разграждения ИМР-2 будет проделан проход через горящий завал, для проезда и занятия боевой позиции самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Змей Горыныча».

Инженерно-штурмовое подразделение в рамках занятий преодолеют полосу препятствий. Особенностью данной полосы является то, что на ней отрабатываются порядок действий подразделения, начиная с момента выдвижения от позиций, преодоления нейтральной полосы заканчивая действиями на местности условного противника, оборудованной дотами и дзотами. Протяженность маршрута составляет порядка 1 тыс. м. насыщенна свыше чем 20 укреплениями, заграждениями и препятствиями, на которых военнослужащие продемонстрируют свои навыки.

А также порядка 10 подрывных команд произведут работы по освобождению рек от льда. Также для наведения переправы будут использованы плавающие транспортеры, буксирно-моторные катера, понтонно-мостовая переправа будет организованна для переброски автомобильной и гусеничной техники.

Всего в учениях под руководством командующего танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Кисель примет участие более 600 военнослужащих, а также порядка 10 единиц военной и специальной техники.

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