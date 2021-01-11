11.01.2021 (21:14)
В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» примут участие 100% минометных подразделений
Отбор личного состава для участия в конкурсе будет осуществлен в ходе четырех этапов, при этом к первому этапу, который проходит непосредственно в соединениях и воинских частях, планируется привлечь 100% минометных подразделений Сухопутных войск, Северного флота и Воздушно-десантных войск.
Всеармейские соревнования пройдут в мае на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области.
Международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» состоится в августе-сентябре текущего года на территории Республики Казахстан.
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