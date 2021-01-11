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11.01.2021 (21:07)

В ракетных войсках и артиллерии ВС РФ состоятся 5 состязаний по полевой выучке офицеров, личного состава и подразделений

Повышая уровень боевой подготовки в духе состязательности, главными мероприятиями ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации на 2021 год определены конкурсы и состязания по полевой выучке офицеров и подразделений рода войск.

Лучшие командиры ракетных и артиллерийских дивизионов (батарей) определятся по итогам конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск имени Главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских, реактивных, минометных батарей имени маршала артиллерии В.М.Михалкина. К конкурсу и состязаниям на первых этапах будут привлечены все без исключения командиры дивизионов и батарей.

Выучка и практические навыки сержантского состава будут оценены в ходе проведения конкурса по полевой выучке имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы, командира орудия старшины Н.И.Кузнецова.

Среди гаубичных самоходных артиллерийских батарей всех округов, оснащенных современными самоходными гаубицами «Мста-СМ» и комплексами автоматизированного управления огнем «Ринг», будет проведен конкурс на лучшую артиллерийскую батарею имени маршала артиллерии Г.Е.Передельского.

Лучший расчет подготовки данных оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» будет определен в конкурсе имени генерал-лейтенанта Н.Н.Мухина.

Помимо этого, в целях повышения боевой готовности, слаженности и уровня боевой подготовки в 2021 году большое внимание будет уделено проведению тактических учений батарей, дивизионов, полков и бригад, а также командно-штабных учений с органами военного управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия
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