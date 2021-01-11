11.01.2021 (21:04)
Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли
11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.
Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.