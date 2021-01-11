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11.01.2021 (21:04)

Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли

11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.

Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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