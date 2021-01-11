11.01.2021 (20:36)

Суда «Оборонлогистики» доставили 6,5 тыс. тонн воинских грузов в Арктику и на архипелаг Новая Земля в рамках «Северного завоза»

Суда «Оборонлогистики» совершили четыре рейса в Арктику и на архипелаг Новая Земля, доставив около 6,5 тыс. тонн различных воинских грузов, в том числе – Военно-строительного комплекса.

В ходе экспедиционного завоза для Восточного военного округа переброшено к местам назначения более 2,5 тыс. тонн. В рамках программы по очистке Арктики обеспечен вывоз более 1,3 тыс. тонн металлолома из пунктов архипелага Новая Земля.

Кроме того, в октябре были благополучно доставлены строительные материалы для подрядчиков Военно-строительного комплекса в район Крайнего Севера – поселок Тикси (Республика Саха (Якутия)). Из Архангельска в порт Тикси пришли четыре морских судна с модульными блоками, бетонными плитами и металлоконструкциями общим весом 7,3 тыс. тонн. Стройматериалы предназначены для создания современной инфраструктуры и благоустройства военного городка в Тикси, что очень важно для появления новых рабочих мест и развития северных территорий Якутии.

За счет реализации функций единого транспортно-логистического оператора «Оборонлогистика» успешно решает задачу совмещения на одних судах грузов, доставляемых в интересах различных органов военного ведомства и организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России.



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