11.01.2021 (20:34)

Специалисты отдельных трубопроводных батальонов соединений МТО ЮВО, ЗВО, а также подразделений МТО Черноморского флота в 2020 году осуществляли строительство водовода Белогорск-Симферополь

Задача по обеспечению пресной водой центральной части Крымского полуострова в 2020 году была поставлена подразделениям материально-технического обеспечения Президентом Российской Федерации.

Преодолевая продолжающуюся «водную блокаду» Республики Крым, трубопроводные подразделения Западного и Южного военных округов в кратчайшие сроки запустили в эксплуатацию водовод.

Для выполнения задачи привлекалось более 800 военнослужащих, свыше 250 единиц техники.

Уже 10 августа 2020 года, несмотря на высокую температуру воздуха, сложный рельеф местности и большое количество барьерных рубежей, работы были завершены с опережением нормативных показателей.

Всего развернули 15 линий полевого магистрального трубопровода от Белогорского гидроузла до Симферопольского водохранилища общей протяженностью 819 км, что позволило обеспечить ежесуточную подачу до 50 тысяч тонн воды. Проблема дефицита воды в центральной части республики была частично решена.

За время работы полевого магистрального трубопровода в Симферопольское водохранилище подано более шести миллионов тонн воды.

Отмечаю слаженные действия, подготовку и морально-волевые качества всего личного состава трубопроводных подразделений и службы горючего, которые с честью выполнили поставленную задачу

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