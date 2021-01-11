11.01.2021 (20:33)

Ансамбль «Красная звезда» планирует к изданию компакт-диск с лучшими песнями

Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» планирует выпустить компакт-диск с лучшими произведениями из репертуара ансамбля.

В компакт-диск войдут известные композиции военных лет, такие как «Песенка фронтового шофера» на слова Бориса Ласкина и музыку Бориса Мокроусова , «Катюша» на слова Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера, а также песни посвященные Ракетным войскам стратегического назначения.

Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 7 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Ансамбль известен своими выступлениями и колоритными национальными костюмами, великолепными аранжировками известных мелодий, высоким профессионализмом, фирменным стиле и яркими выступлениями.

Произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.

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