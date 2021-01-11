11.01.2021 (20:32)

Представители органов МТО в 2020 году приняли активное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в качестве участников, и одними из организаторов

В 2020 году выполнена большая работа по подготовке и проведению форума «Армия-2020».

Непосредственно представителями МТО проведены круглые столы и конференции, в ходе которых совместно с научными организациями и предприятиями промышленности рассмотрены актуальные вопросы по развитию вооружения и военной техники, уточнены основные требования к перспективным образцам, пути их реализации с применением новых технологий.

Свои экспозиции на мероприятии представили научно-исследовательские организации МТО, в том числе и научная рота Военной академии МТО.

Современные разработки вооружения и техники МТО были широко представлены отечественными предприятиями промышленности.

Среди новинок российского производства наибольшее внимание привлекли несколько экспонатов. Во-первых, бронеавтомобиль «Стрела», исполненный в двух вариантах – аэромобильном и плавающем. Во-вторых, высокоманевренный внедорожник багги «Тигр» с возможностью установки лёгкого вооружения. Также стоит отметить бронетранспортёр БТР-82АТ с дистанционно управляемым модулем БТР-БМ и боевая машина пехоты «Манул». Это и высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Ну и в заключении, глиссирующая амфибия «Дрозд» грузоподъёмностью до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования

и вооружения.

Реализуемый научно-технический задел, созданный на сегодняшний день, позволяет довести уровень современных образцов техники по номенклатуре служб МТО до установленных показателей, к которым относятся танки и БМП, бронетранспортёры и автомобили, ракетные и зенитные-ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки и реактивные комплексы, техника железнодорожных войск, техника тыла, суда вспомогательного флота и многое, многое другое.

Только за текущий год по линии ответственности МТО принято на вооружение порядка 30 новых образцов вооружения, военной и техники. Проведены государственные испытания более 20 перспективных опытных образцов.

Набранные темпы оснащения перспективными и современными образцами техники обеспечивают высокую боеспособность Вооружённых Сил.

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